- Presedintele PMP, Eugen Tomac, spune ca de un an si jumatate Romania este ”tinuta in captivitate” pentru ca Liviu Dragnea are o agenda proprie si ”are de gand sa faca praf totul, poate-poate scapa”. Tomac afirma ca liderul PSD ar trebui sa inteleaga ca pentru el linia de final nu e in “20-20”, ci mult…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marti, la Cluj, ca, prin numarul mare de cazuri instrumentate de DNA, in special pentru abuz in serviciu, Romania a ajuns sa fie considerata tara cea mai corupta din Europa. Citește și: Intalnire DECISIVA intre Liviu Dragnea și Tariceanu:…

- Traian Basescu a primit titlul de presedinte de onoare al PMP, la congresul extraordinar, inainte de a fi ales un alt lider in fruntea formatiunii, scrie Agerpres . Presedintele executiv Eugen Tomac l-a rugat pe Basescu, la congres, sa accepte din partea echipei PMP, „din partea inimilor tuturor”,…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat ca va preda, sambata, stafeta la conducerea partidului, cand va avea loc Congresul formatiunii, la Parlament. In cursa pentru sefia PMP s-a inscris un singur candidat, actualul presedinte executiv Eugen Tomac. "Maine vom avea un congres in…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, îi îndeamna pe chișinaueni sa îl voteze pe Constantin Codreanu, „cel mai sigur”, în opinia sa, dintre candidatii înscrisi în cursa pentru functia de primar general al Chișinaului. „Ne întâlnim…

- STETAGEMA… Presedintele organizatiei PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, va fi puntea de legatura dintre partidul aflat la guvernare in Romania si partidele politice din Republica Moldova. Asta au decis liderii PSD de la Bucuresti, intr-un an special pentru romanii de pe cele doua maluri ale Prutului, Anul…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a afirmat ca premierul Viorica Dancila nu s-a implicat in discutiile referitoare la dezvoltarea de supercomputere, a inteligentei artificiale si a tehnologiei blockchain, iar Romania nu coopereaza cu alte tari UE pentru investirea a peste 1 miliard euro.