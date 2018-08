Tomac, 500.000 de semnături pentru alegerea primarului în două tururi 'Am reusit sa strangem peste 500.000 de semnaturi din intreaga tara. Cele mai multe semnaturi am reusit sa le strangem in municipiul Bucuresti, dar avem judete precum Arad, Arges, Iasi si multe altele unde s-au strans zeci de mii de semnaturi, in general in comunitati unde lumea e nemultumita de activitatea primarilor. Vom continua aceasta campanie inca niste saptamani si vrem ca in sesiunea din aceasta toamna - si vom face o invitatie oficiala atat PNL cat si USR sa sustina in Camera Deputatilor demersul nostru - sa cerem ca aceasta lege sa fie pusa pe ordinea de zi si votata', a declarat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Am reusit sa strangem peste 500.000 de semnaturi din intreaga tara. Cele mai multe semnaturi am reusit sa le strangem in municipiul Bucuresti, dar avem judete precum Arad, Arges, Iasi si multe altele unde s-au strans zeci de mii de semnaturi, in general in comunitati unde lumea e nemultumita de…

- Rezultatele finale, dupa contestații, la Bac 2018. EDU.RO afișeaza notele finale luni, 9 iulie. Primele rezultate la Bacalaureat 2018 au fost afișate, miercuri, 4 iulie, iar in aceeași zi, elevii nemulțumiți de notele obținute au putut depune contestații. Rezultatele finale, dupa contestații, la Bac…

- Un nou protest a avut loc, miercuri seara, in Piata Victoriei, dupa ce in cursul zilei, Camera Deputatilor, a adoptat modificarile la Codul Penal, dupa o procedura accelerata si intr-o atmosfera foarte tensionata. Mii de oameni s-au adunat si au scandat "Demisia", "Nu scapati", "Nu cedam".…

- #MyRomania100 – Romania mea 100. Așa se numește campania inceputa pe Twitter și Instagram de Paul Brummell, ambasadorul Marii Britanii la București. Este o colecție de fotografii din arhiva personala, din timpul celor patru ani pe care i-a petrecut in Romania ca reprezentant al Majestații Sale Regina…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) a informat luni, 18 iunie, ca 23 de localitati din 12 judete si Capitala au fost afectate de vremea nefavorabila din ultimele 24 de ore. Pompierii salvatori au fost la datorie pentru limitarea și inlaturarea efectelor generate de fenomenele hidrometeorologice…

- Douazeci si trei de localitati din 12 judete au fost afectate de ploile torential, in ultimele 24 de ore, pompierii intervenind pentru scoaterea apei din zeci de gospodarii si subsoluri. Au fost avariate sapte autoturisme si blocate opt tronsoane de drum. Luni dimineata, o localitate din Dambovita…

- Douazeci si trei de localitati din 12 judete au fost afectate de ploile torential, in ultimele 24 de ore, pompierii intervenind pentru scoaterea apei din zeci de gospodarii si subsoluri. Au fost avariate sapte autoturisme si blocate opt tronsoane de drum. Luni dimineata, o localitate din Dambovita este…

- Toate localitațile vor folosi in denumirea lor litera ”a” in locul literii ”i”, conform regulilor Academiei, iar actele de identitate, pașapoartele sau permisele de conducere vor fi modificate conform acestei grafii daca adresa include o astfel de localitate, au decis miercuri deputații, prin adoptarea…