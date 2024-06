Potrivit rezultatelor parțiale ale alegerilor de duminica, 9 iunie, PNL Giurgiu a caștigat aproape tot ce se putea caștiga. Pe langa numarul uriaș de mandate de primar obținute, președinția Consiliului Județean Giurgiu a fost caștigata, cu un scor zdrobitor de Toma Petcu. Președinte Consiliu Județean 2024: Toma Petcu – 63 % Marian Mina – 26,3% […] The post Toma Petcu caștiga detașat conducerea CJ Giurgiu, obținand cel mai mare scor al PNL pe țara appeared first on Puterea.ro .