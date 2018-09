Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Constantin Toma este obișnuit cu funcția de lider al social-democraților din municipiu, el exercitand aceasta funcție, vreme de aproape doi ani, ca interimar. Astazi a primit votul colegilor, care ii va da mai multa legitimitate in partid. Practic, se pune punct, oficial, epocii Constantin…

- Sala Mare a Consiliului Judetean Buzau a fost miercuri, gazda Comisiei pentru Agricultura, Silvicultura, Industrie alimentara si Servicii specifice, a Parlamentului Romaniei. La intalnire au fost prezenti Dumitru Daniel Botanoiu, secretar de stat in cadrul Ministerului Agriculturii, Alexandru Stanescu,…

- Fost candidat la o primarie din Alba, sancționat de Autoritatea Electorala Permanenta cu returnarea sumei de bani adunate online. Un fost candidat independent la Primaria comunei Roșia Montana trebuie sa returneze la bugetul statului peste 5.000 de lei, bani adunați din donații primite online in perioada…

- Cel mai mare parc din Romania va fi amenajat la Buzau, dupa ce președintele Klaus Iohannis a promulgat Legea 220/2018 prin care padurea Crang trece in proprietatea publica a orașului, pentru a fi transformata in parc. Padurea Crang, in suprafața de 182 de hectare, a fost trecuta in proprietatea municipiului…

- Fosta soție a lui Andrei Gheorghe a avut probleme de sanatate. De altfel, la scurt timp dupa moartea omului de radio, Petruța Gheorghe a disparut o perioada din mediul virtual. In acest weekend, aceasta le-a transmis un mesaj prietenilor de pe Facebook. Petruța Gheorghe, fosta soție a omului de televiziune,…

- 'Principalul nostru obiectiv este, pe de o parte, sa folosim toate alegerile pe care le avem in urmatorii doi ani ca sa ne promovam proiectul politic pe care noi il propunem romanilor si vom folosi toate alegerile pentru asta, dar in acelasi timp pentru noi este esential ca viitorul presedinte al…

- Dezvoltarea unei comunitați nu se poate face peste noapte. Este premisa de la care au plecat edilii buzoieni, care, in cadrul unei conferințe de presa desfașurate ieri, la Primarie, au lansat „Planul strategic de dezvoltare a municipiului Buzau pana in 2030”, un proiect complex despre care Constantin…

- Toti agentii de politie din localitatea mexicana Ocampo (centru), unde saptamana aceasta a fost asasinat un candidat la primarie, au fost dezarmati si arestati pentru efectuarea unei anchete interne, au declarat autoritatile locale duminica, informeaza AFP, citata de Agerpres.