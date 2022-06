Toma Cuzin își deschide o pensiune în satul în care a copilărit Toma Cuzin, Firicel din Las Fierbinți iși deschide o pensiune in satul in care a copilarit. Actorul din noul val cinematografic romanesc are o casa moștenita in locul unde s-a nascut marele Constantin Brancuși. Chiar fratele actorului ce joaca de zece ani neintretrupți in popularul serial Las Fierbinți locuiește in respectiva comuna gorjeana. Nascut și crescut la țara, Toma Cuzin (45 de ani), actor ce a jucat și in multe producții cinematografice, amintim ”Hartia va fi albastra” ori ”Despre oameni și melci” (laureat cu Ursul de Aur la Berlin), a plecat de la sat la 11 ani pentru a-și face un… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

