Toma apare in sceneta dintre Buzatu si Farmazon. Care este adevarul cu flagrantul si de ce s-a eliberat locul de parlamentar din Vaslui (ce protejat al PSD din Buzau candideaza acolo!). Urmeaza Paul Stanescu!

- Afaceristul care i-a dat geanta cu bani lui Dumitru Buzatu spune ca el nu l-a denunțat pe șeful CJ Vaslui și ca acesta ar fi picat accidental pe interceptarile DNA.„Toata povestea asta a plecat din anul 2021 cand se facusera niște lucrari spun ei neconforme pe loturile 1 și 2. In momentul respectiv…

- Baronul de Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost denunțat la DNA de un om de afaceri din Cluj și apoi reținut de procurori in flagrant pentru 24 de ore, sub acuzațiile de luare de mita și trafic de influența.Procurorii spun ca mita a fost ceruta de la Emil Savin, cunoscut in zona Moldovei drept Farmazon și…

- La data de 19 septembrie a.c., polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Iași, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iași, efectueaza 121 de percheziții domiciliare, in județele Iași, Alba, Hunedoara, Sibiu, Neamț, Bacau, Brașov, Constanța, Cluj, Maramureș, Dolj,…

- Om cu experiența de peste 2o de ani in piața de capital, Horia Gusta, ”adica un om care chiar se pricepe”, vorba lui Catalin Oprișan, va fi noul amfitrion al podcastului ”Vreau sa știu – Educație Financiara”. Incepe odata cu școala, pe 11 septembrie, și il veți vedea și auzi timp de 50 de episoade,…

- Femeile cu varsta intre 50 și 69 de ani, asigurate si neasigurate medical, din judetele Suceava, Iasi, Bacau, Vaslui, Botosani, Neamt, Galati, Braila, Constanta, Vrancea, Tulcea și Buzau pot face mamografii digitale gratuite, cu dubla citire, la Spitalul Clinic de Urgenta Suceava. Programarea se ...

- Pe cat suntem de colectiviști in instituții, in sensul ca ne grupam pe clanuri și ne susținem (doar) rudele, pe atat suntem de individualiști cand vine vorba despre țara.In ultimii 10 ani, Romania a pierdut, prin emigrare definitiva, populația unui județ de marime medie: circa 500.000 de oameni. Insa…

- DR. VLAD CIUREA: CAND ȘI DE CE SE IMBOLNAVEȘTE CREIERUL NOSTRU? Medicul neurochirurg Vlad Ciurea a dezvaluit ce se intampla atunci cand creierul nostru se imbolnavește și care sunt semnele care nu ar trebui sa fie ignorate de nimeni. Neurochirurgul avorbit despre primele smene ce arata ca starea creierului…