- Am indragit-o pe cand juca in serialul „Gossip Girl”, alaturi de Blake Lively și romanul Sebastian Stan, cu care s-a iubit și-n viața reala. Acum, este vedeta in alt serial, iar look-ul ei s-a schimbat dramatic. Leighton in rolul lui Blair Leighton Meester ne-a cucerit cu rolul lui Blair Waldorf, in…

- Apariție spectaculoasa a Silviei Dumitrescu la TVR 2. La “Duelul Pianelor”, duminica – 29 aprilie, de la ora 15.00, Calin Geambasu, fratele ei de scena, si Lavinia Parva – au creat un moment muzical de mare sensibilitate, un omagiu adus artistei Malina Olinescu. Stefan Banica jr. si Lavinia Parva urmaresc…

- Cel mai recent sondaj Eurostat plaseaza romanii pe ultimul loc din Europa in ce priveste fericirea. Potrivit sondajului, la intrebarea „Sunt sanatos?”, romanii au raspuns in proporție de 57% ”De acord”, 25% ”Nici de acord, nici dezacord”, 8% ”Total dezacord”. La intrebarea ”Ma consider o persoana fericita”…

- Cunoscut ca fiind unul dintre cei mai apreciati actori din fimele de actiune, Tom Hardy a fost intotdeauna si unul dintre cei mai hot actori. Acum a fost nevoit sa renunte complet la muschi, dar si la zambetul de Don Juan, in favoarea unei mimici demne de un adevarat gangster.

- Este unul dintre cei mai ravniți barbați de la Hollywood și, ca un actor profesionist, ar face orice schimbare este necesara pentru un rol cu potențial de Oscar. Tom Hardy (40 de ani), a renunțat la podoaba capilara și la barba pentru noul film in care joaca. Actorul a fost surprins cu acest nou look…

- Linda Cardellini, Matt Dillon, Kyle MacLachlan si Kathrine Narducci i se alatura lui Tom Hardy in distributia filmului biografic despre Al Capone "Fonzo", scris si regizat de Josh Trank, relateaza Variety. Filmul va fi produs de Studiourile Bron, in asociere cu Creative Wealth Media, si…

- Actorul britanic Tom Hardy a confirmat ca va juca rolul lui Al Capone, unul dintre cei mai celebri gangsteri americani din perioada Prohibitiei, in filmul "Fonzo", care va fi scris si regizat de cineastul Josh Trank, potrivit contactmusic.com.

- Elena Basescu ar fi insarcinata, potrivit unor zvonuri. La aproape doi ani de la separarea de Syda, cel cu care are doi copii, fiica fostului presedinte are o relatie cu Catalin Tomata, un tanar din București, care deține un restaurant in Capitala.