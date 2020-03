Stiri pe aceeasi tema

- Actorul american Tom Hanks și soția sa, Rita Wilson, au fost externați luni din spitalul din Queensland, Australia. Cei doi se afla acum sunt in izolare la domiciliu, potrivit washingtonpost.com . Tom Hanks și soția sa, ambii in varsta de 63 de ani, au fost spitalizați saptamana trecuta dupa ce au…

- Celebrul actor Tom Hanks a anuțat pe rețelele de socializare ca el și soția lui au fost testați pozitiv cu Coronavirus in Australia, unde se afla pentru filmarile unui film despre Elvis Presley. Actorul a declarat ca amandoi s-au simțit obosiți și au avut simptome de raceala. Și-au facut analize, iar…

- Virusul ucigaș din China face din ce in ce mai multe victime. De curand, Tom Hanks si soția lui, Rita Wilson au fost diagnosticați cu COVID-19. Iata ce mesaj le-au trimis starurile internaționale fanilor!

- Tom Hanks și soția sa, Rita Wilson, au fost diagnosticați cu noul coronavirus. Printr-o postare pe Instagram, Tom Hanks și-a anunțat urmaritorii de pe rețeaua sociala ca se afla in Australia, alaturi de soția sa, in momentul in care au fost testați. „Buna, tuturor! Sunt impreuna cu Rita in Australia.…

- Celebrul actor Tom Hanks și soția sa, Rita Wilson, au anunțat ca au fost depistați pozitiv, avand coronavirus. Cei doi se afla in Australia, unde Tom filmeaza la o pelicula despre viața lui Elvis Presley

- Intr-un anunț pe Instagram facut acum citeva ore, actorul anunța ca, dupa ce el și soția sa Rita Wilson, ambii in virsta de 63 de ani, s-au simțit obosiți și au avut simptome de raceala, și-au facut analizele pentru coronavirus și acestea au ieșit pozitive.Tom Hanks și soția sa Rita erau la filmari…

- Celebrul actor Tom Hanks a anunțat pe contul sau de Twitter ca el și soția sa, actrița Rita Wilson, au fost testați pozitiv cu coronavirus în Australia, potrivit Reuters. Hanks a fost în Australia lucrând la un film când el și Rita Wilson au fost testați pozitiv pentru boala…

- Barbatul este monitorizat de medicii de la Institutul Matei Bals intr o sectie speciala „no in - no out” (nu se intra, nu se iese - n.red.)„Starea lui este buna. El era pana recent asimptomatic. Nu știu sa fi devenit simptomatic intre timp, dar acest lucru poate sa se schimbe din minut in minut. Este…