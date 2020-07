Stiri pe aceeasi tema

- Actorul american Tom Hanks spune ca este dezamagit de masurile adoptate de autoritatile americane in lupta cu noul coronavirus și face apel la solidaritate in randul americanilor pe fondul pandemiei. „Nu am nici un respect pentru cei care nu poarta masca”, a spus actorul, intr-un interviu pentru Associated…

- Tom Hanks a anuntat pe 12 martie ca el și soția sa Rita Wilson au fost testati pozitiv cu Covid-19. Cuplul se afla in Australia, unde el filma pentru un lungmetraj despre Elvis Presley, iar ea a sustinut cateva concerte. Sotii Hanks au fost externati in luna martie.

- Un om de afaceri a scos din buzunar o suma uluitoare, pentru a se proteja impotriva noului coronavirus. Cu pandemia la ușa, barbatul a decis ca cea mai buna protecție este reprezentata de o masca... de aur.

- Actorul american Tom Hanks a declarat marti ca Hollywoodul "nu are nicio idee" cu privire la data cand se vor putea relua filmarile, oprite din cauza pandemiei de coronavirus, caruia chiar el i-a cazut victima in urma cu cateva luni, informeaza AFP. Actorul, recompensat cu Oscar pentru…

- Tom Hanks și soția sa, Rita Wilson, au fost primele vedete care au anunțat ca s-au infectat cu coronavirus. Deși au trecut cu bine peste boala, soția actorului spune ca medicamentul cu care a fost tratata in spitalul din Australia, clorochina, i-a provocat "efecte secundare extreme .

- Bulgarii vor trebui sa aiba acoperite nasul si gura cu o masca sanitara atunci cand ies din casa incepand de duminica, masura menita sa limiteze raspandirea noului coronavirus, mai ales pe perioada Pastelui, transmite AFP, potrivit Agerpres. Guvernul de la Sofia doreste ca purtarea mastii sanitare…

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența din Faget a decis ca purtarea maștii este obligatorie, dupa ce un tanar a fost infectat cu coronavirus. Masura de a purta masca este valabila din 11 aprilie. Masca va trebui purtata in spații publice. Se pot folosi maști medicale, maști de panza, eșarfe sau…