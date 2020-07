Stiri pe aceeasi tema

- Actorul american Tom Hanks a declarat marti ca Hollywoodul "nu are nicio idee" cu privire la data cand se vor putea relua filmarile, oprite din cauza pandemiei de coronavirus, caruia chiar el i-a cazut victima in urma cu cateva luni, informeaza AFP. Actorul, recompensat cu Oscar pentru…

- Vești bune pentru fanii spectacolelor de teatru de revista. Sambata 4 iulie 2020, de la orele 20:00 va avea loc premiera spectacolului ”Cu masca sau fara masca – oamenii vor sa zambeasca”, un spectacol de Vasile Muraru și Valentina Fatu, cu ocazia caruia publicul va putea sa ii revada, sa ii admire…

- Interpretul piesei “Frumoasa mea” este zilele acestea in atenția publicului și a presei dupa ce a fost diagnosticat cu CoVid19. Marcel Pavel a racit la filmari și a fost luat și dus cu izolaeta la spital, unde se afla și acum. Solistul in varsta de 60 de ani a scris in aceasta dimineața un mesaj...…

- Celebrul muzician Bruce Springsteen i-a cerut presedintelui american Donald Trump sa-si puna "naibii o masca", intr-un interviu in care artistul a criticat raspunsul administratiei americane la pandemia de coronavirus, care a provocat in aceasta tara aproape 120.000 de decese, relateaza joi EFE. Bruce…

- Actorul american Tom Hanks a publicat, pe conturile sale de social media, fotografia unei pungi cu plasma pe care a donat-o pentru bolnavii de COVID-19, la un spital din Los Angeles.Starul premiat cu Oscar a scris pe Instagram: "Aceasta este punga de plasma de saptamâna trecuta. Ce punga!…

- Dupa ce s-au vindecat de COVID-19, Tom Hanks si sotia sa, actrita Rita Wilson, au donat sange pentru un studiu care are ca scop crearea unui vaccin impotriva acestei boli. Cei doi au fost testati pozitiv...

- Pandemia de coronavirus nu pare sa-i sperie pe Alex Pițurca. Celebrul fotbalist a fost surprins de paparazzii SpyNews.ro in urma cu doar cateva zile in timp ce mergea la cumparaturi intr-un mall din Capitala, dar fara sa aiba la el o masca de protecție.