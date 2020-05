Tom Hanks doneaza plasma pentru a-i ajuta pe pacientii ce sufera de Covid!

Stiri pe aceeasi tema

- Madonna a marturisit miercuri ca a suferit de COVID-19 la inceputul lunii martie, la incheierea turneului sau la Paris, de aceea i-au fost detectati anticorpi la testul pentru coronavirus, informatie in urma careia diferite mass-media au speculat ca vedeta ar fi bolnava, relateaza EFE. …

- Actorul american Tom Hanks a publicat, pe conturile sale de social media, fotografia unei pungi cu plasma pe care a donat-o pentru bolnavii de COVID-19, la un spital din Los Angeles.Starul premiat cu Oscar a scris pe Instagram: "Aceasta este punga de plasma de saptamâna trecuta. Ce punga!…

- Ventilatorul pe care l-a folosit astrofizicianul britanic Stephen Hawking, care suferea de scleroza laterala amiotrofica (SLA), a fost donat spitalului Papworth din Cambridge pentru a ajuta la tratarea pacientilor cu COVID-19, reateaza miercuri EFE. Boala de care suferea Stephen Hawking,…

- Pink, diagnosticata cu noul Coronavirus! Doneaza 1 milion de dolari in lupta contra COVID-19 In urma cu doar cateva ore, Pink a dezvaluit, printr-o postare pe Instagram, ca a fost testata pozitiv cu noul Coronavirus. Nu doar ea, ci si fiul ei in varsta de doar 3 ani, micutul Jameson. Artista marturiseste…

- Primarul comunei iesene Barnova, Mihai Balan, a anuntat, miercuri, ca isi doneaza salariul persoanelor varstnice care sunt afectate de restrictiile luate din cauza epidemiei de coronavirus Covid-19 potrivit Agerpres. Mihai Balan a scris pe pagina sa de socializare ca isi doneaza salariul pentru a…

- Clubul din Liga a II-a Ripensia Timisoara a donat Spitalului "Victor Babes" din Timisoara suma de 50.000 de lei, banii fiind stransi in cadrul unei campanii desfasurate online pentru sustinerea activitatii medicilor in combaterea virusului COVID-19. "Impreuna invingem virusul! Ajuta si…

- LeBron James, superstarul campionatului profesionist nord-american de baschet (NBA), aflat in carantina din precautie, incepand de miercuri, din cauza pandemiei de coronavirus, s-a comparat cu actorul Tom Hans in filmul "Cast Away" (Naufragiatul), intr-o postare pe contul sau de Instagram, scrie…

- Familia care deține compania Ferrari doneaza 10 milioane de euro și 150 de ventilatoare pentru combaterea epidemiei de COVID-19 in Italia, potrivit unui anunț postat pe pagina oficiala a Formulei 1.Pe masura ce focarul de coronavirus continua sa acopere Italia, familia care deține Ferrari…