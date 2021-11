Tom Gregory ne sopteste prin noul album “Things I Can’t Say Out Loud” Care sunt lucrurile pe care nu ai putere sa le spui cu voce tare? Ce sentimente ascunzi inca printre gesturi? Noul album lansat de catre Tom Gregory este insuși o incurajare de a da a da voce gandurilor, fara sa iți fie mai fie frica. Iar ce mod este mai placut pentru a primi o vorba buna, daca nu prin muzica? Piesa Man still cries, cea care s-a și lansat impreuna cu albumul, prezinta latura sensibila a barbaților. Iar puterea unui om poate sta chiar in vulnerabilitate. In a arata sentimentele pe care le traiești, a spune celor din jurul tau ceea ce simți și a nu ține totul ascuns in interiorul… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

