- Productia pentru „Maverick” - continuarea filmului „Top Gun” - realizata de Paramount, cu Tom Cruise in rol principal, a inceput joi, scrie news.ro.Actorul a publicat joi dimineata, pe Twitter, o fotografie in care apare privind catre o aeronava F-14A Tomcat, cu hashtag-ul #Day1 si textul…

- Alex, unul dintre cei patru razboinici ramași in concursul Exatlon Romania, are un trecut impresionant ca dansator. Este unul dintre cei mai determinați și raționali concurenți de la „Exatlon” , iar in cele mai bine de 100 de zile de competiție dura, a devenit un adversar de temut pentru Faimoși, fiind…

- Elevii se vor intoarce la cursuri pe data de 11 aprilie, care pica intr-o zi de miercuri. Urmatoarea vacanta, cea de vara, este programata intre 16 iunie si 9 septembrie. Pentru clasele terminale din invatamantul liceal, anul scolar se incheie in data de 25 mai, iar pentru clasa a VIII-a…

- La mijlocul lunii mai, se implinesc 32 de ani de la lansarea „Top Gun” (1986). Premiata cu un Oscar pentru melodia „Take My Breath Away”, Berlin, povestea plina de adrenalina a fost filmul cu cele mai mari incasari din acel an.

- Salvamontistii avertizeaza ca iarna se intoarce in forta in munti, iar stratul nou de zapada depus in perioada urmatoare poate atinge si jumatate de metru. Intrucat exista riscul producerii unor avalanse, turistii sunt sfatuiti sa se informeze.

- Ion Caramitru s a nascut pe 9 martie 1942, la Bucuresti. Este un actor roman de teatru si film, regizor si figura politica. A fost ministru al Culturii intre 1996 si 2000, in cabinetul Victor Ciorbea. Este casatorit cu actrita Micaela Caracas si are trei baieti: Stefan, Andrei si Matei Caramitru. Este…

- Un actor celebru pentru rolul sau din M.A.S.H. a murit la 75 de ani David Ogden Stiers, celebru pentru rolul maiorului Charles Emerson Winchester III in serialul M.A.S.H., a murit, sambata, in locuinta sa din Newport, Oregon. Actorul avea 75 de ani si suferea de cu cancer la vezica urinara. „Dragul…