- Tom Cruise a inapoiat cele trei trofee Globul de Aur, in semn de protest fata de lipsa de diversitate in interiorul Asociatiei Presei Straine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association - HFPA), scrie Variety. Ca urmare a controversei, actorul a returnat cele trei premii, obtinute…

- IPS Calinic Argeșeanul susține ca femeia este un inger pe pamant: Nu ne este ingaduit s-o consideram obiect de batjocura. Reacția vine dupa ce IPS Teodosie a spus recent ca motivul pentru care femeia nu are...

- Defrișarile arborilor din parcul Valea Trandafirilo” din sectorul Botanica al capitalei sint legale și se efectueaza in baza actelor permisive și nicidecum nu sint niște acțiuni interzise. Despre acest lucru ne asigura chiar reprezentanții I.M. „Asociația de gospodarire a spațiilor verzi”. Nu demult,…

- Proiectul imobiliar de langa Stadionul Municipal din Bacau intampina opoziția ferma a locatarilor blocului vecin. Reprezentați de Asociația de Proprietari, locatarii blocului 94 D de pe strada Pictor Aman spun ca nu și-au dat acordul pentru... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In aceste condiții, Alex se ferește sa traga concluzii in ceea ce privește incidentul in care a fost implicat saptamana trecuta unul dintre fotbaliștii preferați ai lui Gigi Becali.„Tocmai pentru ca am fost in aceeași situație, eu nu o sa comentez niciodata viața privata a unui jucator. Eu nu am carnet…

- Opt copii au dat in judecata unele dintre cele mai mari companii de ciocolata din lume. Ei susțin ca au fost exploatați pe plantațiile de cacao din Coasta de Fildeș și acuza corporațiile ca au instigat la aservirea ilegala a mii de copii din fermele de cacao din lanțurile lor de aprovizionare, scrie…