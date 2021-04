Tom Cruise are proiectele amânate. Trei filme așteptate de fani

Tom Cruise are momentan proiectele amanate din cauza pandemiei de coronavirus. Fanii vor mai trebui sa aștepte lansarea unor pelicule ravnite. Momentan, filmele “Top Gun: Maverick” si cele doua continuari din franciza “Misiune: Imposibila” au fost amanate. “Mission: Imposible 7” trebuia sa apara pe ecrane in noiembrie. Studioul Paramount a anuntat vineri seara ca lungmetrajul de actiune a fost reprogramat la finalul lui mai 2022. Așadar, și “Mission: Impossible 8”, prevazut pentru noiembrie 2022, va fi amanat pentru iulie 2023. Filmul “Top Gun: Maverick”, programat in iulie (data de lansare initiala…