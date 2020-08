Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorii clujeni au intervenit pentru a gestiona o situație de urgența ca urmare a rasturnarii unui autocamion in afara parții carosabile, in apropiere de localitatea clujeana Gherogheni. Alarma s-a dat in jurul orei 13, iar la locul solicitarii au fost dislocate o autospeciala pentru intervenție…

- Medicul Tamman Youssef și-a inceput cariera in Romania, unde a studiat medicina. De mai bine de 8 ani, acesta se intoarce ca sa opereze pro bono. Nu s-ar fi gandit niciodata la asta acum 40 de ani, cand a aterizat prima data la Bucuresti. Tatal lui l-a trimis aici, sa studieze medicina. Isi…

- Un șofer a fost prins sambata dimineața drogat la volan, dupa ce a intrat intr-o mașina parcata pe bd. Gheorghe Șincai din Capitala. Brigada Rutiera anunța ca accidentul a fost sesizat in jurul orei...

- In editia de marti a emisiunii „Lumea lui Banciu ”, acesta a dezvaluit: „M-a intrebat cineva recent, zice: «Dumneavoastra, domnul Banciu, ce ați face daca ați ajunge premierul Romaniei?» Eu le-am explicat oamenilor, sunt cam o mie de oameni pe zi care-mi pun intrebarea asta, in diferite surse, asta…

- O patrula din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Galanesti a oprit duminica pentru control pe D.C. Maneuți in comuna Fratauții Vechi autoturismul cu numar de inmatriculare provizoriu condus de un localnic de 17 de ani. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat faptul ca, tanarul nu figureaza…

- Mandat pus in executare de polițiști La data de 14.05.2020, ora 21.50, polițiștii din cadrul Postului de Politie Tataranu, avand un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea din data de 14.05.2020, emis de Tribunalul Constanța, privind un barbat, in varsta de 51 de ani, din comuna Tataranu, condamnat…

- Un apel la 112 a anunțat in urma cu puțin timp, in jurul orei 10:40, ca un barbat a fost prins sub un tractor, in localitatea Ciceu Corabia, comuna Ciceu Mihaiești. Din primele informații, barbatul este inconștient. Acesta a fost scos de sub tractor de catre aparținatori. La fața locului au intervenit…

- Un preot prins beat la volanul unei masini avea o alcoolemie mare. In cursul serii trecute, oamenii legii au oprit un autoturism marca Renault Master la volanul caruia se afla o persoana imbracata in haine bisericesti. Oamenii legii au observat ca barbatul mirosea puternic a alcool asa ca l-au testat.…