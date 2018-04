Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta din ''The Mission: Impossible'' Tom Cruise a primit Premiul ''Pionierul anului'' de la Will Rogers Motion Picture Pioneers Foundation in cadrul unei ceremonii desfasurate la CinemaCon, relateaza Press Association. Actorul a declarat ca este o onoare sa fie numit…

- Tom Cruise a devenit primul actor distins cu premiul Pioneer of the Year. Artistul a primit trofeul miercuri seara, in cea de-a treia zi a evenimentului CinemaCon, organizat in Las Vegas, scrie Variety.com.Cinemacon este conventia anuala a National Association of Theater Owners (Asociatia…

- Olivia Steer a reactionat, miercuri noaptea dupa ce, la un eveniment dedicat sanatatii, organizatorul a decis la numai cateva ore distanta sa-i retraga premiul. Decernarea lui a starnit o serie de controverse, pe retelele de socializare, inclusiv in randul sponsorilor evenimentului, care si-au reconsiderat…

- Actorul american Benicio del Toro va fi distins cu premiul Male Star of the Year acordat de conventia CinemaCon, au informat organizatorii intr-un comunicat citat joi de EFE. Premiul ii va inmanat in cadrul unei ceremonii care va avea loc pe 26 aprilie la hotelul Caesars Palace din Las Vegas. "De la…

- Actrita adolescenta Millie Bobby Brown, interpreta personajului Eleven din serialul ''Stranger Things'', si-a dedicat premiul obtinut sambata la gala Nickelodeon Kids' Choice Awards 2018 de la Los Angeles memoriei celor saptesprezece victime ale masacrului de la liceul din Parkland…

- Oana Roman și fiica ei, Isabela, au caștigat prima ediție “Aici eu sunt vedeta” a noului sezon. Oana Roman și fetița ei, Isabela (4 ani), au caștigat aseara prima ediție a noului sezon “Aici eu sunt vedeta”, prezentata de Cosmin Seleși, la Antena 1. Mama și fiica au facut echipa in cel mai sincer show…

- OSCAR 2018. La cea de-a 90-a ediție, Gary Oldman a caștigat premiul pentru cel mai bun actor in rol principal, pentru interpretarea sa din filmul Darkest Hour. De precizat ca era considerat principalul favorit la aceasta categorie. Jane Fonda și Helen Mirren au fost actrițele care au prezentat premiul.…

- Lungmetrajul animat „The Emoji Movie” a fost desemnat „marele castigator” la cea de-a 38-a editie a premiilor Zmeura de Aur (Razzie Awards) 2018, trofee care recompenseaza cele mai slabe filme si performante actoricesti din anul precedent, informeaza hollywoodreporter.com.„The Emoji Movie” …