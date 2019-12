Tom Cruise a distribuit pe Twitter posterul filmului ''Top Gun: Maverick''

Stiri pe aceeasi tema

- Primul trailer al celui mai recent film din franciza ''Ghostbusters'' marcheaza revenirea unor personaje binecunoscute, precum fantoma Slimer si masina Ecto-1, vehiculul cu care calatoreau vanatorii de fantome, alaturi de o serie intreaga de noi vedete, potrivit Press Association.…

- Mulți dintre actorii de la Hollywood iși iau nume de scena, altele decat cele cu care s-au nascut sau derivate din ele. Vazand cum i-au botezat parinții, nici nu-i poți blama, pentru ca n-ar fi facut niciodata cariera cu ele ori s-ar fi ras pe seama lor ani la rand!“Indestructibilul” și “Greu de ucis”-ul…

- Twitter a inceput sa isi avertizeze utilizatorii care sunt inactivi pe aceasta platforma online pentru o perioada mai mare de sase luni ca risca o stergere a conturilor lor in cadrul unei initiative de ''curatenie'', informeaza Press Association. Reteaua de socializare a transmis mesaje…

- Actorul american John Turturro va interpreta personajul negativ din filmul "The Batman", urmatorul lungmetraj ce va fi produs de studioul Warner Bros. in cadrul acestei francize inspirate din benzile desenate DC Comics, informeaza revista Variety. Noul film va fi regizat de cineastul Matt Reeves, care…

- Starul suedez Zlatan Ibrahimovic si-a anuntat plecarea de la echipa de fotbal Los Angeles Galaxy, din Liga profesionista nord-americana (MLS), la care a evoluat in ultimele doua sezoane, fara sa dezvaluie insa viitoarea sa destinatie. "Am venit, am vazut, am invins. Multumesc @lagalaxy pentru ca m-ai…

- Actorul hollywoodian Dennis Quaid, in varsta de 65 de ani, a anuntat ca s-a logodit cu iubita lui de 26 de ani, Laura Savoie, informeaza Press Association. Starul american, cunoscut din filme precum "The Parent Trap" si "The Day After Tomorrow", si-a cerut in casatorie iubita, care urmeaza in prezent…

- Starul de reality-show, Kim Kardashian West, i-a cerut sambata guvernatorului statului american Texas sa se foloseasca de autoritatea pe care o detine pentru a bloca executarea unui detinut condamnat la moarte, informeaza DPA.

- Starul hollywoodian Keanu Reeves a marturisit ca a citit deja scenariul celui de-al patrulea film din seria de mare succes Matrix. Filmarile pentru cea de-a patra pelicula din seria Matrix vor incepe in februarie 2020. Rolul principal va fi interpretat tot de Keanu Reeves. Prezent la premiera filmului…