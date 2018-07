Inainte de a deveni un actor celebru, Tom Cruise era gata sa iți ia bagajul și sa il duca in camera ta de hotel. Acesta era jobul pe care starul de la Hollywood il avea pentru a-și caștiga existența. Deși muncea din greu, el nu avea un salariu fix, caștigul lui constand in bacșișurile lasate de clienți. Dar asta nu e tot. Actorul și-a dorit, de asemenea, sa devina un preot catolic, dar visul sau nu s-a mai infaptuit, mai ales acum, cand face parte din biserica scientologica. Copilaria sa nu a fost una tocmai fericita, traind in saracie și avand un tata abuziv. Dupa cașiva ani, mama sa i-a luat…