- Tom Brady (42 de ani), legenda fotbalului american, a decis sa paraseasca singurul club la care a jucat in cariera sa, timp de 20 de ani, New England Patriots. Tom Brady este singurul jucator din istoria NFL care a caștigat șase titluri de campion și a jucat in noua Super Bowl-uri. Astazi, Brady a postat…

- Perry, numita recent de printul Charles ambasador al British Asian Trust pentru India, s-a logodit anul trecut cu Bloom. Ea a mai fost casatorita cu actorul Russell Brand, de care a divortat in 2011, dupa 14 luni de casnicie. Balada „Never Worn White” a fost scrisa cu Johan Carlsson, John…

- Vara, mulți oaspeții veniți in regiunea Tula viziteaza muzeele “Iasnaia Poleana”, “Polenovo”, “Turghenevo”. Dar și in centrul administrativ exista, chiar și in cea mai rece perioada a anului, locuri care merita sa fie vizitate. De la Moscova pana la Tula sunt doar 180 de kilometri, aproximativ…

- CHIȘINAU, 1 mar – Sputnik. Patru echipaje de pompieri lucreaza pentru stingerea mai multor incendii. Ofițerul de presa al Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, Liliana Pușcașu a comunicat pentru Sputnik Moldova ca pompierii au fost alertați la Strașeni pentru localizarea mai multor…

- Un incendiu puternic are loc în acest moment în Gare de Lyon, una dintre cele mai mari gari ale Parisului, iar calatorii au fost evacuați. AFP scrie despre incidente care au avut loc în marja unei manifestații interzise a celor care s-au opus susținerii unui concert de catre starul…

- 'Comunitatea internationala trebuie sa ia masuri pentru a-i apara pe civili si a institui o zona de excludere aeriana' in regiunea Idlib, unde peste 30 de militari turci au fost ucisi joi in bombardamente atribuite regimului sirian, a declarat directorul de comunicare al presedintiei turce, Fahrettin…

- Un medic venit in vacanța, in Tenerife a fost depistat pozitiv cu COVID-19. Hotelul in care se cazase și in care sunt peste 1.000 de turiști a fost bagat in carantina și nimeni nu are voie sa intre sau sa iasa, transmite Realitatea PLUS.Doctorul, cel mai probabil din Lombardia, a inceput sa se simta…

- El joaca la echipa de fotbal american New England Patriots. Ea a jucat in echipa Ingerilor Victoria’s Secret. Dar impreuna joaca la o echipa mult mai importanta: cea a familiei lor unite, in ciuda mai multor incercari.