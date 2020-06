In timp ce numarul de cazuri crește, manageri de spital, cantareți și alte vedete fac show, asigurandu-ne ca pandemia este complet exagerata sau chiar inventata. Institutul Matei Balș nu mai are locuri pentru pacienți, dar pentru vedetele Antenelor, da.Sunat la telefon, din studioul lui Mihai Gadea, Marcel Pavel a spus ca nu știe daca are COVID-19. Noroc cu purtatorul de cuvant al spitalului, invitat de onoare in platou, care i-a dat rezultatul in direct. Asta inseamna telemedicina moderna! Suntem in epoca diagnosticului live-amical și a internarilor prin spate, pentru angajații TV. Poate ca intre…