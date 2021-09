Tolo: Ipocrizia reprezentanței Comisiei Europene la București și a marilor companii de presă în cazurile de violențe contra jurnaliștilor Cei doi jurnaliști batuți cu salbaticie in padurile Sucevei, impreuna cu un activist de mediu, au scos din tacere Comisia Europeana. E prea puțin și prea tarziu. Clemența instituției conduse de Ursula von der Leyen fața de politicienii din Romania și-a produs deja efectul prin apariția sangelui. Iar companiile de presa, din cauza preocuparii lor mai degraba pentru tehnologia ca scop in sine, sunt și ele parte in problema. Autoritațile noastre se cred „altfel” decat cele din Ungaria și din Polonia. Tratați cu manuși de Comisia Europeana, politicienii romani au ajuns sa construiasca un mediu instituțional… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

