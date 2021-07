Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, Mihai Covaliu, imbracat in tricou galben, a salutat prima medalie de aur a Romaniei la Jocurile Olimpice de la Tokyo, obtinuta de canotoarele Ancuta Bodnar si Simona Radis, in proba de dublu vasle.

- In 2009, Lipa a fost numita la conducerea federației, o responsabilitate administrativa in care mulți alți mari campioni nu au reușit. Nici ea nu a facut, inițial, excepție, insa a pus persistența și adaptarea in locul disperarii. Dupa 12 ani, la Tokyo a venit rasplata. Simona Radiș și Ancuța Bodnar,…

- Romania a caștigat titlul olimpic la Tokyo, miercuri, la dublu vasle feminin, prin canatoarele Ancuța Bodnar și Simona Radiș, care au facut o cursa extraordinara, devansandu-și cu mult celelalte cinci adversare și stabilind in final și un nou record olimpic, scrie digi24.ro.

- Echipajul de dublu vasle feminin, format din Ancuta Bodnar si Simona Radis, a castigat medalia de aur la canotaj, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Este a doua medalie pentru delegatia Romaniei, dupa argintul obtinut de Ana Maria Popescu la spada. Romancele au facut o cursa fenomenala si au…

- Simona Radiș și Ancuța Bodnar au „prefațat” Taifunul „Nepartak”… In finala probei de dublu vasle /Canotaj Academic/ nu au fost rafale care sa atinga 90 km pe ora, ci un stroc (cadența cu care sunt introduse vaslele in apa) de 41 de lovituri ale romancelor, aproape doua barci diferența de valoare fața…

- Simona Radiș și Ancuța Bodnar au caștigat medalia de aur pentru Romania, la proba de dublu vasle feminin, dupa o cursa pe care au controlat-o detașat de la start la finiș Noua Zeelanda a terminat pe locul 2, in timp ce Olanda a luat medalia de bronz. In finala B a probei de patru rame feminin (W4-),…

- Echipajele de dublu vasle feminin si patru rame fara carmaci masculin ale Romaniei s-au calificat in Finalele A la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce au castigat cursele de duminica. La dublu vasle feminin, Ancuta Bodnar si Simona Radis, duble campioane europene, au castigat prima semifinala cu…

- Presedinta Federatiei Romane de Canotaj, Elisabeta Lipa, a declarat ca organizatia pe care o conduce scrie istorie dupa ce a calificat 36 de canotori la Jocurile Olimpice de la Tokyo. „Scriem istorie, pentru ca trimitem cei mai multi canotori romani la Olimpiada dupa momentul introducerii regatelor…