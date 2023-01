„Toleranță zero” față de „condiţionarea actului medical”, afirmă ministrul Rafila Ministrul Sanatații a afirmat ca nu poate sa ințeleaga „condiționarea actului medical”, cu atat mai mult in cazul pacienților oncologici. „Faptul ca, in anul 2019, s-a marit consistent venitul personalului medical, in special al medicilor, ar trebui sa constitue element stimulativ ca sa evitam astfel de situatii. Avem toleranta zero pentru luare de mita, pentru ca despre asta discutam. Conditionarea actului medical, mai ales pentru pacinetii cu boli deosebit de serioase, cum sunt paccinetii oncologici, mie mi se pare greu de inteles ca si mecanism de gandire si mecanism comportamental. Nu putem… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

