- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, va face saptamana viitoare vizite in Japonia si Coreea de Sud, a anuntat Departamentul de Stat de la Washington; sunt primele deplasari in strainatate de la preluarea mandatului la Casa Alba, transmite AFP, preluata de Agepres.

- Washingtonul a anuntat ca a avut consultari in comun cu Japonia si Coreea de Sud, aliati de multe ori in dezacord, intr-un moment in care presedintele Joe Biden analizeaza strategia de adoptat fata de Coreea de Nord, noteaza AFP. Diplomatul american Sung Kim si omologii sai au promis, intr-o videoconferinta,…

- Biden a declarat ca decretul va permite administratiei sale ”sa ii sanctioneze imediat pe liderii militari care au facuts lovitura de stat, interesele lor comerciale, precum si pe membrii apropiati ai familiei”. Presedintele a spus ca Washingtonul va identifica in aceasta saptamana primul grup de persoane…

- Presedintele american Joe Biden a susținut, la Departamentul de Stat al SUA, primul sau discurs de politica externa in calitate de sef al statului. In discursul susținut pe 4 februarie, Biden a subliniat necesitatea de a reconstrui aliantele SUA si de a revendica rolul de lider mondial al tarii, potrivit…

- Producatorul chinez de smartphone-uri Xiaomi a dat în judecata guvernul Statelor Unite din cauza deciziei fostului președinte Donald Trump de a o adauga pe o lista neagra care interzice investițiile americane, relateaza Business Insider.Administrația Trump a adaugat Xiaomi și alte opt…

- Portocaliul este noul negru. Prima doamna Melania Trump a purtat o rochie Gucci cu blazon portocaliu dupa ce a ajuns in Palm Beach, Florida, din Washington, DC, impreuna cu fostul președinte Donald Trump. Aceasta a marcat ultimul zbor al duo-ului cu Air Force One in calitate de președinte și prima doamna,…

- Capitoliul din Washington a fost inchis azi, din cauza unei amenintari la adresa securitatii, anunța news.ro . Toti participantii la repetitiile pentru ceremonia de investire a presedintelui ales Joe Biden din afara Capitoliului au fost evacuati in cladire, au afirmat martori. Ca masura preventiva din…

- Coreea de Nord a prezentat, intr-o parada militara prezidata de Kim Jong Un, cel mai nou model al sau de racheta balistica, relateaza Agerpres, citand AFP. Evenimentul de la Phenian a avut loc cu cateva zile inainte de ceremonia de investire a președintelui american Joe Biden, care va marca o schimbare…