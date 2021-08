Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Tokyo au inregistrat joi un nou record de cazuri de COVID-19, care au depasit pentru prima data pragul de 5.000 de infectari in 24 de ore, intr-o perioada in care Guvernul nipon urmeaza sa extinda restrictiile antiepidemice in opt departamente suplimentare, cu trei zile inainte de incheierea…

- Oficialitațile japoneze au anunțat joi cifra actualizata a cazurilor de Covid 19 legate de desfașurarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Astfel, in perioada 1-27 iulie au fost testate pozitiv 174 de persoane, din care 82 nu sunt rezidente in Japonia. Au fost efectuate in total 310.113 teste. Din…

- Comitetul Olimpic Internațional a anunțat ca, in urma a 3.253 de de teste efectuate in perioada 23-25 iulie, au fost depistate șase noi cazuri de coronavirus care au legatura directa cu competiția sportiva, relateaza news.ro. In schimb, autoritațile japoneze au anunțat șapte cazuri Covid, dintre care…

- Starea de Urgența sanitara va fi reintrodusa pe toata durata Jocurilor Olimpice de la Tokyo, a confirmat joi guvernul nipon, informeaza AFP, citata de Agerpres . Yasutoshi Nishimura, ministrul japonez responsabil cu Covid-19 a precizat ca noua stare de urgenta sanitara, care va fi oficializata in cursul…

- Organizația Mondiala a Sanatații indeamna la prudența și vigilența maxima pe perioada Jocurilor Olimpice. Mai sunt mai puțin de trei saptamani pana la Olimpiada, iar numarul de noi infectari crește in Japonia.

- Rusia a raportat duminica 25.142 de noi contaminari cu COVID-19 in ultimele 24 de ore, un numar record inregistrat dupa data de 2 ianuarie in tara puternic afectata de varianta Delta a coronavirusului, relateaza AFP. Rusia a raportat deja in aceasta saptamana un numar record de decese asociate COVID-19…