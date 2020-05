Tokes: ”Prin ce se deosebeşte Klaus Iohannis de Ion Iliescu?” Printr-un comunicat de presa semnat de Laszlo Tokes, organizația ii cere demisia președintelui Romaniei. Iata scrisoare organizației maghiare conduse de Laszlo Tokes: ”Subiectul declaratiei respective, rostite chiar in fata opiniei publice internationale, a fost adoptarea tacita in Camera Deputatilor a proiectului de lege privind autonomia Tinutului Secuiesc. Totodata, CNMT se mentine in mod consecvent pe pozitia sprijinirii autonomiei teritoriale a Tinutului Secuiesc si isi exprima sustinerea deplina pentru acest proiect de act normativ, care a fost intre timp respins de Senat ca si camera decizionala.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

