Stiri pe aceeasi tema

- Un raport al Uniunii Europene arata ca aproape 400.000 de oameni au murit in Europa in 2021 din cauza a trei poluanți atmosferici. Organizația Mondiala a Sanatații susține ca aceste morți ar fi putut fi evitate daca poluanții ar fi fost reduși la nivelurile recomandate de organizație. „Concentrațiile…

- Schimbarile climatice și degradarea mediului sunt o amenințare existențiala pentru noi toți iar Uniunea Europeana a decis sa schimbe lucrurile pentru a imbunatați viața europenilor. Inundațiile, secetele, valurile de caldura și alte pericole legate de clima devin mai intense, mai lungi și mai frecvente.…

- Marcel Ciolacu a fost prezent la Summit-ul Autoritaților Publice Locale din Romania. Premierul a atras atenția edililor și i-a sfatuit sa implementeze „proiecte regionale majore cu care sa mergem la Uniunea Europeana” In cadrul Summit-ului, Marcel Ciolacu a mai precizat ca zicala „capul plecat sabia…

- Luna aceasta s-au implinit 30 de ani cand a intrat in vigoare tratatul de la Maastricht care a pus bazele Uniunii Europene (( 1 noiembrie 1993). Acesta a fost semnat in 1992 din dorința de a crea o uniune mai stransa intre popoarele Europei. Scopul definit in tratat era sa promoveze un progres economic…

- In jur de un milion de persoane au fost nevoite sa-si paraseasca locuintele in primele sapte zile ale conflictului din Gaza, a estimat duminica agentia ONU care sprijina refugiatii palestinieni, UNWRA, in conditiile in care Fasia Gaza are o populatie de circa 2,3 milioane de persoane. „Se estimeaza…

- Pe 27 iulie, peste 100 de oameni au incercat sa urce pe muntele K2 in timp ce un barbat aflat pe moarte era in calea lor. Imaginile de pe munte cu alpiniștii trecand pe langa caraușul muribund au șocat lumea. O ancheta a Business Insider dezvaluie insa o poveste mult mai complexa despre neglijența,…

- Mecanismul de Cooperare și Verificare a fost creat in anul 2007 in momentul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, ca masura tranzitorie menita sa faciliteze eforturile susținute ale Romaniei de a-și reforma sistemul judiciar și de a intensifica lupta impotriva corupției. Cand și de ce a fost instituit…