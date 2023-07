Tofu: o sursă excelentă de proteine vegetale și nutrienți Tofu are un conținut relativ scazut de calorii, dar este bogat in proteine, ceea ce te va ajuta sa te simți plin și mulțumit. Acest lucru il face o alegere excelenta pentru cei care doresc sa mențina o greutate sanatoasa sau chiar sa slabeasca. Citeste articolul mai departe pe Antena3.ro…

Sursa articol si foto: Antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), una din cele mai reprezentative universitați din Europa Centrala și de Est, și compania UiPath (NYSE: PATH), o companie lider in software de automatizare pentru intreprinderi, au decis sa puna bazele unui parteneriat strategic cu implicații asupra creșterii…

- 1. Salatele de varaSalatele sunt un must-have in dieta de vara. Acestea sunt ușoare, racoritoare și pline de nutrienți esențiali. In plus, salatele pot fi extrem de versatile, permițandu-ne sa experimentam cu o varietate de ingrediente.Un exemplu excelent este salata greceasca, care combina roșii proaspete,…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) le cere fermierilor sa nu mai arda resturile vegetale de pe terenuri. Conform standardului GAEC-3, incepand cu anul de cerere 2023, fermierii care utilizeaza terenuri arabile, inclusiv pajiști temporare, nu mai au voie sa arda miriștile și/sau…

- In sesiunea din acest an, 27 de cadre didactice de la unitațile de invațamant preuniversitar din municipiul Lugoj au obținut gradații de merit. Gradația de merit se acorda, pentru o perioada de cinci ani (2023-2028), personalului didactic de predare, personalului didactic de conducere, de…

- Calitatea apei de imbaiere pe litoralul romanesc este excelenta, iar autoritatile romane asigura monitorizarea constanta si raportarea transparenta a parametrilor, anunța Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism din Romania (ANAT), intr-un comunicat de

- Eveniment de inalta ținuta, Gala de Excelența a județului Dambovița, ediția a II-a, a avut loc miercuri seara la Cinematograful Independența. Evenimentul a fost organizat de Consiliul Județean Dambovița in cadrul Zilelor Județului Dambovița ” Iubim Dambovița”. Sala Cinematografului Independența din…

- ■ timp de o saptamana, la Roman, s-au desfașurat o multitudine de manifestari in diverse domenii: cultura, educație, sport, știința, medicina, aparare ■ la acestea au participat mii de localnici, care s-au bucurat de vremea frumoasa și de acțiuni, unele in premiera ■ A cazut „cortina” peste manifestarile…

- Invitația pe care Centrul Apostu mi-a facut-o inca de anul trecut pentru a organiza aici expoziția „Glose retrospective” are, pentru mine, o semnificație aparte culturala și artistica, avand in vedere și contextul in care se desfașoara, „Zilele Centrului Apostu”, și faptul ca Centrul Apostu este o instituție…