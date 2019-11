Stiri pe aceeasi tema

- N. D. Dupa desemnarea, prin tragere la sorti, a presedintilor sectiilor de votare si a loctiitorilor acestora, institutiile abilitate continua desfasurarea etapelor prevazute in procesul de organizare si desfasurare a alegerilor prezidentiale. Astfel, ieri, au debutat la Ploiesti, la Palatul Administrativ,…

- Planurile conducerii Primariei Suceava de a inchide doua stradute din zona centrala, situate in vecinatatea Palatului Administrativ, si de a le transforma in parcari au starnit nemultumirea oamenilor care locuiesc in imobilele din vecinatate.Locatarii blocului nr. 1 de pe strada Libertatii au luat ...

- JENANT, DOMNILOR!… Cu cateva luni in urma, daca treceai prin sediul PNL din zona Garii, la Vaslui, batea vantul. Aveai ocazia sa te intalnesti cu Nelu Tataru, cu Simona Polak sau cu fiul sau, Tudor Polak, cu Marius Arcaleanu si… cam atat! Liberalii se ascunsesera in hrube, de frica PSD. Acum, cand partidul…

- V.S. Un spectacol organizat de Asociația “De profesie, OM” – in parteneriat cu Asociația Folclorica „Doina Prahovei”, Filarmonica “Paul Constantinescu” și Consiliul Județean Prahova – a strans laolalta sute de prahoveni de varsta a treia, joi seara, in sala Europa a Palatului Administrativ din Ploiești.…

- Concursul internațional al pompierilor #SCARI, ajuns la cea de-a VIII-a ediție, și-a desemnat ieri caștigatorii. Cei 60 de pompieri din județele Alba, Bihor, Bistrița-Nasaud, Cluj, Maramureș, Sibiu, Satu Mare, dar și din cadrul Administratiei Serviciilor de Stat de Urgenta ale Regiunii Transcarpatice…

- PD-L-ul si PSD-ul se antreneaza pentru campanie dandu-si jos chilotii si aratandu-si unii altora serviciile. Vanghelie, de exemplu, a amenintat-o pe Udrea cu “Doi si-un sfert”. Azi, luat la rost de niste reporterite impertinente, primarul de la secto...

- Sala Ferdinand a Palatului Administrativ, locul unde s-a desfașurat conferința, a fost arhi-plina, aradenii dand dovada de un real interes fața de istoria propriului oraș. Pe langa profesori de istorie și pasionați ai documentarelor, la conferințele „Hisotria” a participat și o delegație special…