- Potrivit RIA Novosti, care citeaza armata rusa, avionul american este un avion de tip P-8A Poseidon. Avionul american de patrulare, antisubmarin, fabricat de Boeing, a fost obligat sa se indeparteze de spatiul aerian rus, dupa ce MIG-ul rusesc a fost trimis sa-l intercepteze.

- Importatorul Renault din Australia, Ateco Group, a comunicat ca in acest an vor incepe sa fie livrate primele unitati Dacia pe aceasta piata, confirmand astfel lansarea marcii low-cost a grupului francez la Antipozi.

- Veniturile au scazut cu 10%, la 15,2 miliarde de dolari, comparativ cu intervalul similar al anului trecut, dar sunt usor peste estimarile analistilor. Boieng a consemnat si costuri inainte de taxe de 318 milioane de dolari legate de probleme cu un furnizor al avionului 747 modificat pentru a servi…

- Presedintele american Joe Biden a cazut pe scara avionului prezidential dupa ce s-a impiedicat de trei ori, in momentul cand urca in Air Force One la baza aeriana Andrews, informeaza New York Post . Din imaginile care au surprins momentul, se poate vedea cum Joe Biden se impiedica de trei ori cand urca…

- Președintele american Joe Biden s-a impiedicat de cateva ori și a cazut in timp ce urca pe scara Air Force One pentru o deplasare in Atlanta, relateaza New York Post. Ajuns la jumatatea scarii avionului prezidențial, Joe Biden s-a impiedicat de doua ori, ulterior a cazut in genunchi și s-a prins…

- Ford Motor Co va suspenda productia la doua uzine, din cauza deficitului global de cipuri si va asambla camionetele F-150 si SUV-ul Edge, in America de Nord, fara anumite component, transmite Reuters.

- 2020 a fost al doilea cel mai bun an din istoria Lamborghini, din perspectiva vanzarilor și a cifrei de afaceri. Constructorul din Sant'Agata Bolognese a vandut anul trecut 7.430 de mașini, recordul companiei fiind stabilit in 2019 (8.205 de unitați). Cea mai mare piața pentru Lamborghini a fost SUA…

- Un paznic distras de probleme sale personale se afla la originea unui incident, luna trecuta, in care un intrus a patruns in baza aeriana Andrews, in care se afla avionul prezidential Air Force One, arata raportul unei anchete interne a Fortelor aeriene americane (US Air Force), relateaza AFP.