- Alexandru Baluța a marcat un gol de generic in Ungaria. Mijlocașul roman a reușit o execuție splendida in meciul caștigat de echipa sa, Academia Puskas, impotriva lui Paks, scor 3-1, in etapa a 10-a din campionatul maghiar. Este al doilea gol inscris de Baluța in actualul sezon. Baluța a stabilit scorul…

- Arsenal – Liverpool 3-2 a fost capul de afiș al zilei in campionatele de top din Europa. Tot astazi, Manchester United a invins Everton cu 2-1, dupa ce Cristiano Ronaldo a ieșit la rampa și a marcat golul cu numarul 700 in cariera, pentru echipele de club. In La Liga, Barcelona a caștigat la limita…

- Norik Avdalyan a reusit noua executie fabuloasa, din penalty. Mijlocasul de 26 de ani a inscris un gol incredibil, de la punctul cu var. Imaginile au devenit imediat virale. Fotbalistul care joaca in Rusia, pentru echipa de amatori Nefis Kazan, l-a invins pe portarul advers printr-un procedeu spectaculos.…

- Darwin Nunez a oferit o declaratie surprinzatore despre Jurgen Klopp, dupa victoria lui Liverpool cu Rangers din Liga Campionilor. Starul uruguayan a declarat ca are probleme de comunicare cu managerul „cormoranilor”. Darwin Nunez traverseaza o perioada modesta la Liverpool. Atacantul a marcat un singur…

- Laurentiu Reghecampf (47 de ani) a pierdut derby-ul din Azerbaidjan. Qarabag – Neftchi Baku s-a incheiat cu scorul de 3-1, in etapa a 8-a a campionatului. Echipa antrenorului roman a condus la pauza. Israfilov a deschis scorul in minutul 24. Totusi, campioana en-titre a revenit spectaculos in repriza…

- Rezultatele zilei in Europa. Arsenal – Tottenham 3-1 și Inter – AS Roma 1-2 au fost meciurile „de foc” de sambata. Tot in Premier League, Liverpool a remizat spectaculos cu Brighton, scor 3-3. In Spania, Barcelona a obtinut un succes la limita, scor 1-0, in timp ce Atletico Madrid a invins-o pe Sevilla,…

- S-a aflat cum se rasfața Toni Iuruc la doua saptamani dupa ce a divorțat de Simona Halep. Afaceristul roman a platit peste 100.000 de euro pe o mașina de lux, cu care s-a afișat deja pe strazile din București. Simona Halep și Toni Iuruc au semnat actele de divorț pe 8 septembrie. Cei doi urmau […] The…

- Ripensia a trecut astazi, 16 iulie, cu 5-0 de CSM Deva, intr-un meci amical jucat pe terenul sintetic din Deva. Eroul meciului a fost Mitrov, care a intrat pe teren in minutul 5 in locul lui Piftor (accidentat) și a marcat de 3 ori. Pentru invingatori au mai marcat Vidrasan și Gavra. Ripensia: Toroc…