“Tocmai am împuşcat-o pe bunica în cap” Salvador Ramos, autorul atacului mortal de la scoala primara din Uvalde, Texas, i-ar fi trimis o serie de mesaje text infioratoare unei fete pe care a cunoscut-o online, in care descria cum tocmai isi impuscase bunica si urma sa "deschisa focul asupra unei scoli primare", relateaza CNN. Potrivit capturilor de ecran analizate de CNN si a unui interviu cu adolescenta, care a afirmat ca a tinut legatura cu tanarul timp de saptamani, Ramos s-a plans ca bunica lui "vorbeste la telefon cu AT&T (n.r. companie de telecomunicatii din SUA)" despre telefonul sau. "Este enervant", a scris el, iar sapte minute… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Nu aveam cum sa prevenim acest lucru, spune singura națiune in care se intampla constant”, este mesajul cu care publicația satirica The Onion a titrat 21 de articole de pe pagina principala, miercuri, drept raspuns la atacul armat de la școala Uverdale din Texas in care 19 copii și 2 profesori au fost…

- O adolescenta din Germania care l-a intalnit online pe Salvador Ramos, 18 ani, autorul masacrului de la scoala primara din Uvalde, a declarat pentru CNN ca tanarul a trimis o serie de mesaje text infioratoare, in care descria cum tocmai isi impuscase bunica si urma sa "deschisa focul asupra unei scoli…

- Salvador Ramos, autorul atacului mortal de la scoala primara din Uvalde, Texas, i-ar fi trimis o serie de mesaje text infioratoare unei fete pe care a cunoscut-o online, in care descria cum tocmai isi impuscase bunica si urma sa "deschisa focul asupra unei scoli primare", relateaza CNN.

- Cu cateva minute inainte de carnagiul provocat in orașelul din Uvalde, statul american Texas, atacatorul Salvador Ramos i-a trimis mai multe mesaje text unei fete pe care a cunoscut-o pe internet.

- Salvador Ramos, autorul atacului mortal de la scoala primara din Uvalde, Texas, i-ar fi trimis o serie de mesaje text infioratoare unei fete pe care a cunoscut-o online, in care descria cum tocmai isi impuscase bunica si urma sa "deschisa focul asupra unei scoli primare", relateaza CNN.

- Tanarul de 18 ani, care a ucis 19 copii și doi adulți intr-o școala din Texas, iși anunțase intențiile pe Facebook. Conform anchetatorilor, el a stat in școala intre 40 și 60 de minute, inainte sa fie impușcat mortal de o echipa de polițiști de frontiera. Polițiștii locali par sa fi fost complet depașiți…

- O fetita de 10 ani, una dintre victimele masacrului de la scoala din Texas, a fost impuscata chiar in momentul in care suna la 911, a declarat bunica ei. "O sa muriti", le-a strigat copiilor atacatorul de 18 ani, cand a intrat in clasa si a inceput sa traga cu arma. Amerie Jo Garza, in varsta de 10…

- UPDATE – Senatorul american Ronald Gutierrez, din statul Texas, a declarat pentru CNN ca 18 copii si doi adulti au fost ucisi in urma atacului armat de marti, de la o scoala primara din localitatea Uvalde. Atacul s-a produs in campusul Scolii Primare Robb, din orasul Uvalde, aflat la 135 kilometri vest…