Toby Romeo si Leony lanseaza Crazy Love, o poveste de dragoste care se intinde pana pe ringul de dans

- Martin Trevy și Serena lanseaza „Un Baile Mas”, o piesa imbracata in pasiune, care te invita la dans. Acum, la inceput de vara, piesa celor doi artiști iși propune sa creeze peisajul perfect pentru creionarea unor amintiri pe care le vei purta cu tine de acum inainte, pe ritmuri care imbina muzica dance…

- Ionuț Andrei Radu și Carolina Stramare traiesc o frumoasa poveste de dragoste, asta dupa in presa din Italia au aparut mai multe fotografii cu cei doi. Daca pe plan profesional nu a stat foarte bine in ultima perioada, asta dupa ce a parasit terenul in lacrimi in meciul cu Bologna, se pare ca pe plan…

- Acel “Summer Feeling” este aici. Inceputul verii trebuie sa aiba o coloana sonora adecvata, așadar Alessiah lanseaza single-ul “Summer Feeling”, alaturi de Universal Music Romania. Piesa este scrisa și produsa de o echipa de compozitori norvegieni, Anders Nilsen (producator premiat cu discul de platina,…

- Jean de la Craiova vrea sa fie cunoscut nu doar ca artist, ci și ca autorul unei carți. Cantarețul urmeaza ca in curand sa-și lanseze cartea autobiografica in care iși poveste toata viața și toata cariera.

- Dupa ce a cucerit publicul internațional cu hiturile sale, Havana colaboreaza cu Ioana Ignat și lanseaza videoclipul single-ului „Crazy Love”. Cu un concept ce te duce cu gandul la nopțile exotice, pline de culoare, „Crazy Love” surprinde prin muzica și versuri o poveste de iubire puternica, pasionala…

- Cristina Pucean a inceput o noua relație și vrea sa știe o lume intreaga ca iubește și este iubita. Celebra dansatoare a vorbit pentru prima data despre noua ei poveste de dragoste și noul partener, intr-un interviu pentru Antena Stars.

- ARTY vine cu o reinterpretare care combina emoția cu entuziasmul, dorința cu ezitarea. Piesa „So Good To Me”, semnata de ARTY, complimenteaza melodia originala a lui Chris Malinchak, lansata in 2013. Artistul a reușit sa pastreze esența piesei originale, care s-a dovedit a fi un adevarat hit la momentul…

- Mihai Stoica (56 de ani), manager general la FCSB, presimte ca „frumoasa poveste de dragoste” dintre Marius Croitoru și Valeriu Iftime, antrenorul, respectiv finanțatorul de la FC Botoșani, „se apropie de final”. FC Botoșani a pierdut in aceasta seara pe teren propriu, 0-1 cu Sepsi OSK, și a coborat…