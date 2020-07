Tobosarul Cetatii Medievale din Sighisoara, Dorin Stanciu, care in viata de zi cu zi este profesor de arte vizuale, si-a reluat activitatea de intampinare a turistilor, dupa ce a fost nevoit sa renunte la acest hobby pe fondul pandemiei de coronavirus.



"Am 45 de ani si ce traim acum este ceva de necrezut, este ceva ce ma depaseste, la fel ca pe noi toti. Dar prin credinta in Dumnezeu orice pandemie si orice boala trece. Pe mine m-a depasit situatia in care traim dar cred in pozitivism si tot timpul voi repeta: credeti in Dumnezeu! Mesajul tobosarului este: spuneti o rugaciune, spuneti-o…