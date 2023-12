Stiri pe aceeasi tema

- Șeful diplomației lui Putin, Serghei Lavrov, a susținut, luni, ca Rusia „nu are planuri agresive și nici expansioniste in Europa”, intr-o incercare de a convinge autoritațile bulgare sa-i permita tranzitul prin spațiul aerian pentru a ajunge la reuniunea OSCE.

- Wizz Air zboara mai putin. In primele trei luni ale anului viitor, compania maghiara de zboruri low-cost trage pe dreapta un sfert din flota pentru inspectia motoarelor. Este vorba de 45 de avioane. Ca sa compenseze capacitatea pierduta si sa acopere zborurile, Wizz intenționeaza sa extinda contractele…

- Companiile din Romania se asigura la fel ca locuintele, adica mai putin de un sfert din total. Circa 21% din totalul companiilor din Romania aveau o polita de asigurare anul trecut, insemnand 168.000 de companii. Dintre acestea doar 8.000, adica 1% au si

- Digi Communications, compania mama a RCS&RDS, planuiește o expansiune in Belgia și intenționeaza sa recruteze peste 100 de persoane pentru serviciile sale de comunicare pe piața belgiana, dupa cum indica datele analizate de Profit.ro.Jeroen Degadt, care a ocupat anterior funcția de director al…

- La mai putin de patru luni dupa ce submersibilul Titan a facut implozie, provocand moartea a cinci persoane, compania de productie americana MindRiot planuieste sa realizeze un film despre acest eveniment, potrivit Deadline.Tragedia este deja subiectul unui serial documentar planificat, „Salvaged”,…

- Gigantul tehnologic al lui Jeff Bezos a lansat vineri primii sateliți, incercand sa concureze cu SpaceX, compania lui Elon Musk, pentru a construi o mega-constelație de sateliți care sa furnizeze internet in banda larga, potrivit The Guardian.Sateliții de test au fost pregatiți pentru a fi lansați de…

- • Excelenta in domeniul esteticii corporale si faciale • Echipamente multi-tehnologie de nivel mondial, unice in Prahova Luiza Radulescu Pintilie E mai mult decat cunoscuta regula de aur pentru orice om de afaceri – indiferent cine este acela si indiferent care este domeniul in care viseaza sa aiba…

- Netflix a inchis in mod oficial vineri serviciul sau de inchiriere de DVD-uri prin comanda in Statele Unite, baza modelului sau initial de business, creat in 1998 si revolutionat de atunci prin orientarea companiei americane catre streaming, informeaza AFP.