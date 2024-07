Toate zonele din judetul Tulcea, in care se crede ca ar fi cazut resturi din dronele care au patruns in spatiul aerian romanesc in ultimele doua nopti, sunt in afara ariilor locuite si nu au fost afectate elemente de infrastructura, precizeaza Ministerul Apararii. Institutia a confirmat ca resturile gasite in apropierea localitatii Plauru provin de la o drona ruseasca, iar specialisti din armata, SRI si Interne continua investigatiile. Amintim ca drone straine au patruns in spatiul aerian romanesc in ultimele doua nopti, dupa atacurile lansate de Rusia asupra infrastructurii civile si portuare…