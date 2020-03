Autoritațile romane au anunțat, in aceasta noapte, in urma cu puțin timp, ultimele masuri decise dupa ședința Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgența, pentru evitarea raspandirii coronavirusului. Ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela, ministrul Sanatații, Victor Costache și ministrul Transporturilor, Lucian Bode, au facut declarații de la sediul MAI. Marcel Vela a anunțat […] Articolul Toate zborurile pe ruta Romania – Italia și retur, suspendate. Toți cei care vin din Italia, China, Iran, Coreea de Sud intra in carantina a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .