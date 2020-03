Toate vizitele în spitalele din Argeș, interzise până pe 31 martie Secretarul de stat de la Ministerul de Interne Raed Arafat a anunțat aseara noi masuri radicale de prevenție impotriva coronavirusului, avand in vedere ca apar tot mai multe cazuri confirmate in Romania. Pana acum s-a ajuns la 15 și pare ca nu se oprește aici. Raed Arafat a anunțat ca s-a aprobat suspendarea cursurilor in unitațile de invațamant, in care apar cazuri de coronavirus, ca o masura de prevenție impotriva raspandirii coronavirusului. De asemenea, s-a interzis orice activitate care presupune participarea unui numar mai mare de 1000 de persoane. Pentru activitați ce implica un numar mai… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat, Raed Arafat, a anuntat ca toate scolile in care sunt raportate cazuri de infectii cu noul coronavirus vor fi inchise. In acelasi timp, evenimentele cu un numar mai mare de 1.000 de persoane vor fi interzise, informeaza Ziarul Financiar.

- Se sisteaza, incepand de duminica, 8 martie 2020, pana in data de 31 martie 2020, vizitele aparținatorilor persoanelor internate in spitalele din județul Alba. Masura poate fi prelungita, in funcție de evoluția raspandirii COVID19. Este o masura preventive, anunța DSP Alba. Post-ul Vizitele aparținatorilor…

- Ziarul Unirea DSP Alba: Vizitele la spitalele din județul Alba, interzise din 8 martie pana la sfarșitul lunii. Masura poate fi prelungita DSP Alba: Vizitele la spitalele din județul Alba, interzise din 8 martie pana la sfarșitul lunii. Masura poate fi prelungita Se sisteaza incepand de astazi 08.03.2020…

- Evenimentele cu un numar mai mare de 1.000 de persoane vor fi interzise, a anunțat Raed Arafat duminica la sediul Ministerului de Interne.„Incepand de azi se aproba luarea masurii de interzicere a oricarei activitați care presupune participarea a unui numar mai maree de 1.000 de persoane.…

- Autoritatile au interzis de duminica, în contextul prevenirii unei raspândiri a coronavirusului în România, activitatile publice la care participa mai mult de 1.000 de persoane, fie într-o incinta, fie în aer liber, publice sau private, a anuntat seful Departamentului…

- Potrivit instrucțiunilor pentru eliberarea concediilor medicale in caz de carantina, "in scopul prevenirii imbolnavirilor, asigurații pot beneficia de concediu și indemnizație pentru carantina". Regulile ii vizeaza pe cei asigurați medical in Romania, susține ziare.com.Conform sursei citate, mai intai,…

- O ordonanța de urgența va fi elaborata pentru cumpararea de echipamente necesare prevenirii si combaterii unor eventuale cazuri de infectie cu coronavirus in Romania, au anunțat ministrii Afacerilor Interne si Sanatatii, Marcel Vela si Victor Costache.

- La fiecare 4 ore, zonele cu fluxuri de pasageri din aeroportul Otopeni vor fi dezinfectate, iar in terminalul Sosiri au fost amplasate aparate cu gel dezinfectat pentru mani pentru a preveni raspandirea virusului din China, potrivit Mediafax.Pentru combaterea raspandirii infecției cu noul…