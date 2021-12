Toate unitățile de învățământ din județul Iași își vor desfășura activitatea cu prezență fizică In conformitate cu Ordinul comun al Ministerului Educației (5.338/01.10.2021) și al Ministerului Sanatații (1.082/01.10.2021) – pentru aprobarea masurilor de organizare a activitații in cadrul unitaților/instituțiilor de invațamant in condiții de siguranța epidemiologica, cu toate modificarile și completarile ulterioare, incepand cu data de 8 noiembrie 2021, scenariul de funcționare a unitaților de invațamant se stabilește prin raportare la rata de vaccinare a angajaților din unitațile de invațamant preuniversitar. Excepție fac unitațile de invațamant special, precum și unitațile de invațamant… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In conformitate cu precizarile oferite astazi de Ministerul Eudcației și Ordinul comun Ministerul Educației (5.338/01.10.2021) și Ministerul Sanatații (1.082/01.10.2021) – pentru aprobarea masurilor de organizare a activitații in cadrul unitaților/instituțiilor de invațamant in condiții de siguranța…

- Reluarea cursurilor cu prezența fizica se realizeaza pentru toate unitațile de invațamant preuniversitar cu un procent de minimum 60% din personal vaccinat, potrivit unui ordin comun emis de Ministerul Educației și de Ministerul Sanatații. Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara a facut publica…

- Reluarea cursurilor cu prezența fizica se realizeaza pentru toate unitațile de invațamant preuniversitar cu un procent de minimum 60% din personal vaccinat, potrivit unui ordin comun emis de Ministerul Educației și de Ministerul Sanatații. Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara a facut publica…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat vineri dimineața Hotararea nr. 99 privind stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate in unitațile de invațamant, in contextul pandemiei de COVID-19. Astfel, in cadrul ședinței CNSU s-a propus ca, pentru adaptarea modalitații de desfașurare a…

- CNSU a emis vineri hotararea referitoare la desfasurarea cursurilor cu prezenta fizica in unitatile de invatamant preuniversitar in cadrul carora un procent de minimum 60 % din personal este vaccinat. ”Se propune ca, pentru adaptarea modalitatii de desfasurare a cursurilor din cadrul unitatilor…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența adopta prezentaHOTARARE:Art.1 - Se propune ca, pentru adaptarea modalitații de desfașurare a cursurilor din cadrul unitaților de invațamant la contextul epidemiologic actual, Ministerul Educației și Ministerul Sanatații sa modifice Ordinul comun nr. 5.338/2.015/01.11.2021 …

- DOCUMENT| Cum vor funcționa școlile de LUNI: Minim 60% personal vaccinat anti-Covid pentru școala FIZICA Cum vor funcționa școlile de LUNI: Minim 60% personal vaccinat anti-Covid pentru școala FIZICA Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat vineri hotararea cu masurile privind modalitatea…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș a aprobat in ședința, scenariile de desfașurare a activitații pentru fiecare unitate de invațamant preuniversitar din județ, in conformitate cu prevederile legislației in vigoare, respectiv Ordinul comun al Ministerului Educației și Ministerului…