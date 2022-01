Toate traseele din Munții Făgăraș au fost închise din cauza viscolului puternic. Recomandările salvamontiștilor Toate traseele din Munții Fagaraș – Iezer, Papușa, Piatra Craiului - sunt inchise din cauza viscolului puternic. Pentru zona montana a județului Argeș a fost emisa o atenționare Cod portocaliu de viscol, conform Mediafax. La munte, vantul sufla cu putere, ceea ce a dus la formarea placilor de vant. Vizibilitatea in acest condiții este redusa sub 50 de metri. La altitudini de peste 1800 de metri stratul de zapada este inghețat la suprafața. Riscul de producere a avalanșelor este de gradul 2, acesta fiind amplificat in zonele cu placi de vant, care se pot rupe și aluneca… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

