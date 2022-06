Stiri pe aceeasi tema

- Tarile membre UE si parlamentarii europeni au ajuns, marti, la un acord cu privire la introducerea, din 2024, a unui incarcator universal pentru toate dispozitivele mobile din Europa."Pana in toamna anului 2024, USB-C va deveni portul comun de incarcare pentru toate telefoanele mobile, tabletele si…

- Comisia Europeana saluta acordul politic la care s-a ajuns marti intre Parlamentul European si statele membre ale UE cu privire la Directiva privind salariile minime adecvate, propusa de Comisie in octombrie 2020, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar.

- Presedintele ANAF, Lucian Heius, a declarat sambata, 21 mai, la Antena 3, ca este in licitatie un proiect privind implementarea unei aplicatii pentru contribuabili, denumita ANAF Mobil, care va fi disponibila pentru descarcare pana la finalul acestui an.Lucian Heiuș a precizat ca aplicația va fi disponibila…