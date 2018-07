Toate târgurile de animale din Buzău, închise Targurile de animale autorizate din județul Buzau au fost inchise pe timp nelimitat din cauza epidemiei de pesta porcina care a lovit Romania in ultimele saptamani. Anuntul a fost facut de Direcția Sanitar veterinara și Sanatatea Animala Buzau, printr-un comunicat de presa imperativ. ”Avand in vedere evolutia exploziva si implicit tendința extinderii pestei porcine africane pe teritoriul Romaniei, prin prezenta va comunicam faptul ca incepand cu data prezentei, se suspenda pe o perioada nedeterminata activitatea in toate targurile de animale autorizate sanitar veterinar de pe raza teritoriala… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Targurile de animale autorizate din județul Buzau au fost inchise pe timp nelimitat din cauza epidemiei de pesta porcina care a lovit Romania in ultimele saptamani. Anuntul a fost facut de Direcția Sanitar veterinara și Sanatatea Animala Buzau, printr-un comunicat de presa imperativ. ”Avand in vedere…

- Targurile de animale autorizate din judetul Buzau au fost inchise pe timp nelimitat din cauza epidemiei de pesta porcina care a lovit Romania in ultimele saptamani. Anuntul a fost facut de Directia Sanitar veterinara si Sanatatea Animala Buzau, printr-un comunicat de presa imperativ.

- Toate targurile de animale din județul Gorj au fost inchise joi de Direcția Sanitar Veterniara (DSV). Motivul pentru care a fost impusa aceasta restrictie este legat de faptul ca Romania se afla sub cod roșu privind pesta porcina af...

- Avand in vedere extinderea pestei porcine in țara, se suspenda pe perioada nelimitate activitatea targurilor de animale autorizate din județ. In acest sens au fost transmise informari catre consiliile locale, pentru punerea in aplicare a deciziei de inchidere a targurilor de animale organizate pe raza …

- In data de 11 iulie, Directia Sanitara Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Maramures a luat masura de a inchide toate targurile de animale din județ. Aceasta decizie vine pe fondul suspiciunilor de pesta porcina de pe teritoriul țarii și vine in prevenirea evtinderii pestei pe teritoriul țarii…

- Colegiul Prefectural Dambovita s-a reunit in sedinta. Lucrarile au fost conduse de prefectul Antonel Jijiie si subprefectul Florina Muresan . fnca de la inceputul sedintei, Sandu Tolea, directorul Directiei Sanitar Veterinare Dambovita a facut o informare privind existenta virusului Pestei Porcine Africane…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a afirmat, luni, ca "propaganda" președintelui PSD cu privire la creșterea puterii de cumparare și la situația economica din Romania este demontata de Institutul Național de Statistica, potrivit caruia inflația a ajuns la un nivel record de 5,2%."Inflația…

- Trei dintre cele mai cunoscute posturi din Romania au fost vandute. Anunțul a fost facut marți, 17 aprilie 2018.Este vorba despre posturile de radio Europa FM, Virgin Radio și Vibe FM. Acestea au acum au un nou proprietar, dupa o tranzacție prin care grupul Lagardere a vindut operațiunile…