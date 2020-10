Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Administrativ al Teatrului National „I.L. Caragiale” din Bucuresti a hotarat suspendarea, pana la data de 4 noiembrie, a activitatii ca urmare a precizarilor Comitetului Municipal Bucuresti pentru Situatii de Urgenta cu privire la incidenta cazurilor de Covid-19 in ultimele 14 zile, potrivit…

- Toate spectacolele programate si reprogramate pana la 4 noiembrie se anuleaza, urmand ca sa fie returnata contravaloarea biletelor achizitionate, anunta, marti, Teatrul National din Bucuresti. "Avand in vedere ca rata de incidenta cumulata, calculata la 14 zile, la nivelul Municipiului Bucuresti, a…

- Inspectoratul Școlar al Municipiului București va propune suspendarea cursurilor offline pentru 14 zile, conform declarației ministrului Educației Monica Anisie data inainte de intalnirea cu inspectorii din ISMB. Propunerea va fi inaintata Comitetului Municipal pentru Situații de Urgența, care se va…

- In nou protest are loc, in acesta seara, in Piața Universitații impotriva restricțiilor impuse de autoritați. Sloganul manifestației este „OPRIȚI ASASINAREA LIBERTAȚILOR, ECONOMIEI ȘI EDUCAȚIEI ROMANEȘTI!” Manifestanții striga: Jos dictatura! Jos tradatorii! Libertate! Jos mascarada! De asemenea, oamenii…

- In urma Hotararii Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgența, Teatrul Național I.L.Caragiale anunța anularea spectacolelor programate in toate salile TNB (Mare, Studio, Pictura, Atelier, Mica) pentru urmatoarele doua saptamani, anunța MEDIAFAX.„In condițiile in care numarul…

- Teatrul National "I.L.Caragiale" anunta anularea spectacolelor programate la toate salile - Mare, Studio, Pictura, Atelier si Mica - pentru urmatoarele doua saptamani, in urma Hotararii nr 19 din 6 octombrie a Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta, informeaza institutia de cultura…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, susține ca decizia privind modalitatea in care vor incepe școlile va fi luata de consiliul de administrație al unitații de invațamant, care va inainta propunerea inspectoratului școlar și Direcției de Sanatate Publica. Ulterior, documentul va fi trimis spre aprobare…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat, joi, Hotararea nr. 40 privind propunerea prelungirii starii de alerta si a masurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. CNSU propune prelungirea cu 30 de zile…