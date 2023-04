Stiri pe aceeasi tema

- Directoratul National de Securitate Cibernetica atentioneaza ca au revenit atacurile cu link-uri malitioase care se propaga prin intermediul mesajelor pe retelele social media."Vorbim despre o campanie de transmitere a unor astfel de mesaje-capcana cu textul "seamana cu tine", "apari in acest…

- Danemarca a decis marti, 31 ianuarie, sporirea nivelului de alerta de securitate cibernetica de la „mediu” la „ridicat”, dupa mai multe atacuri cibernetice comise de grupuri de hackeri pro-rusi in ultimele saptamani, a anuntat Centrul pentru Securitate Cibernetica danez, informeaza Reuters, citat de …

- Directoratul National de Securitate Cibernetica avertizeaza asupra mesajelor capcana trimise in numele Postei Romane, al unor banci sau al unor firme de curierat. Atacatorii cibernetici sustin ca, pentru livrarea unor colete, este necesara plata unei taxe suplimentare. De asemenea, incearca sa afle…

- Noile tentative de frauda din mediul online vor fi mai elaborate si mai greu de detectat, intrucat atacatorii cibernetici au inceput sa foloseasca instrumente de inteligenta artificiala, avertizeaza ING Bank si Directoratul National pentru Securitate Cibernetica (DNSC), potrivit Agerpres. Printre cele…

- Tentativele de frauda din mediul online vor fi din ce in ce mai greu de identificat, deoarece atacatorii cibernetici au inceput sa foloseasca instrumente de inteligenta artificiala.Metodele prin care atacatorii cibernetici incearca sa-i pacaleasca pe utilizatorii din mediul online sunt din ce in ce…

- Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC atrage atenția asupra unor atacuri de tip phishing in care atacatorii se folosesc de numele companiei Netflix pentru a accesa datele personale ale abonaților. „Ai primit un e-mail sau poate chiar un SMS de la Netflix, prin care ești notificat…

- Directoratul Național de Securitate Cibernetica anunța ca hackerii devin din ce in ce mai inventivi in a fura datele de identificare ale clienților, iar in ultima vreme, aceștia se folosesc de compania de streaming Netflix. Potențialele victime primesc un e-mail sau un SMS in numele Netflix, prin care…

- Un nou an, o noua campanie de atac de tip phishing. Atenție de la cine primiți mesaje prin e-mail! Atacurile cibernetice de tip phishing in Romania, foarte periculoase, avertizeaza Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC). Ce fel de mesaje-capcana sunt folosite de hackeri pentu fraudele…