Toate școlile și grădinițele se închid din cauza coronavirusului Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența (CNSSU) a decis suspendarea cursurilor in invatamantul preuniversitar incepand de miercuri, 11 martie, pana in data de 22 martie, inclusiv. Aceasta masura, care a fost luata pentru prevenirea raspandirii coronavirusului, ar putea fi prelungita, in functie de evolutia evenimentelor.

