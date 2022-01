Stiri pe aceeasi tema

- Școlile și gradinițele din județul Cluj vor intra in sistem online de saptamana viitoare, pentru ca numarul cazurilor de SARS-CoV-2 este foarte mare, a anunțat, luni, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu.”Din pacate urmeaza doua saptamani grele pentru noi toti, din perspectiva infectarii”, a declarat…

- Toate școlile și gradinițele din județul Cluj vor intra de saptamana viitoare in sistem online, din cauza ratei mari de infectare cu SARS-CoV-2, a anunțat, luni, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Numarul elevilor testați pozitiv s-a dublat la nivel național, iar in prezent 108 unitați de invațamant…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a anuntat, luni, intr-o conferinta de presa, ca incepand cu data de 17 ianuarie, acele scoli si gradinitele care au sub 60% dintre angajati vaccinati si se afla in localitatile cu o incidenta a infectarii de peste 3 la mie, intra in sistem online.

- Scolile si gradinitele pot trece la cursuri fata in fata prin decizie proprie, din ziua imediat urmatoare scaderii ratei de incidenta sub 3 la mie in localitate, a anuntat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. „Scolile si gradinitele pot trece in sistem fata in fata prin decizie proprie, inca din ziua…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat joi, la Antena 3, ca pragul de vaccinare in randul personalului din unitatea de invațamant, astfel incat scolile și gradinițele sa functioneze cu prezenta fizica, ar putea fi de 60%, dar o decizie finala va fi comunicata vineri. Potrivit ministrului,…