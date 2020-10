Stiri pe aceeasi tema

- A crescut rata cazurilor de persoane pozitive Covid-19 la mia de locuitori in județul Cluj, iar autoritațile implicate – Comitetul Județean Pentru Situații de Urgența, Direcția de Sanatate Publica și Inspectoratul Școlar Județean Cluj reacționeaza. Intrucat luni este zi libera in invațamant, incepand…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Prahova a decis marți suspendarea cursurilor in sistemul clasic si trecerea in scenariul trei de lucru pentru mai multe unitati de invatamant. Astfel,...

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Prahova a decis suspendarea cursurilor in sistemul "fata in fata" si trecerea in Scenariul 3 de lucru pentru mai multe unitati de invatamant sau clase ale unor unitati, masura vizand inclusiv doua colegii nationale din Ploiesti, dar si licee, informeaza…

- Restaurantele, cafenelele aflate in interior și jocurile de noroc se inchid in patru comune din Iași, din cauza creșterii cazurilor de Covid-19. De asemenea, in orașul Iași s-ar putea lua aceleași masuri, daca imbolnavirile continua sa creasca, anunța MEDIAFAX.Comitetul Județean pentru Situații…

- Doua clase si o grupa de la gradinita din Constanta trec la scenariul trei de functionare si anume cursuri exclusiv online dupa ce au avut cate un elev confirmat cu COVID-19, respectiv un cadru didatic. Masura este valabila pana pe data de 2 octombrie, relateaza News.ro.Prefectura Constanta…

- Peste jumatate dintre scolile si gradinitele care functioneaza in judetul Bacau incep anul scolar cu elevii in banci, conform scenariului verde. In judet sunt si 26 de licee, gradinite si scoli unde anul preuniversitar 2020-2021 incepe cu cursuri exclusiv online. Printre acestea se numara si cele…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Cluj a stabilit, in urma unei ședinte desfașurate joi, 10 septembrie, programul conform caruia vor merge la școala elevii din tot județul.Astfel, elevii vor participa la cursuri conform unuia dintre urmatoarele 3 scenarii:SCENARIUL 1Participarea zilnica…

- Restaurantele si cafenelele din 15 localitati din judetul Arad se inchid de miercuri, timp de sapte zile, dupa ce cazurile de Covid-19 au crescut. Decizia de inchidere a restaurantelor si cafenelelor a fost luata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Arad. „Avand in vedere incidenta cumulata…