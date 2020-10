Stiri pe aceeasi tema

- Trei medici iși incep activitatea la Terapie Intensiva in Spitalul … Post-ul DSP Dambovița a obținut detașarea a trei medici din alte județe catre ATI Targoviște apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Deputatul PSD Dambovița, Carmen Holban, președinte OFSD Targoviște a prezentat, … Post-ul Carmen Holban: “Reacția oamenilor pentru mine este cel mai bun sondaj de opinie” (PE) apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- DN 71, DN 7, Drumul Expres Gaesti – Targoviste – … Post-ul Vicepresedinte PSD Dambovita, Ionut Savoiu… ,,DN 71: Baldana – Targoviste… in evaluare, Targoviste – Sinaia… anulat” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Președintele Partidului Mișcarea Populara, Eugen Tomac, a fost prezent la … Post-ul Eugen Tomac, prezent la Targoviște, in mijlocul candidaților PMP Dambovița apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Deputatul Corneliu Ștefan, președintele PSD Dambovița, și candidat al formațiunii … Post-ul Infiintarea zonei metropolitane Targoviste, punct din Masterplanul propus de Corneliu Ștefan pentru CJD apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In cursul nopții de 16 spre 17 august a.c., polițiștii … Post-ul IPJ DAMBOVIȚA: Acțiune a polițiștilor desfașurata pe raza municipiului Targoviște apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Președintele interimar al PMP Dambovița, Robert Turcescu, a fost prezent … Post-ul Turcescu, alaturi de echipa PMP Targoviște la depunerea dosarelor de candidatura apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Incepand cu data de 1 august a.c., autoritațile belgiene au … Post-ul Belgia a inclus Dambovița in zona roșie! Ce trebuie sa faca dambovițenii care merg in Regat apare prima data in Gazeta Dambovitei .