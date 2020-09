Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul lunii august, Klaus Iohannis a anunțat ca decizia inceperii cursurilor se descentralizeaza la nivel de județ, in baza a 3 scenarii: verde, galben și roșu, care descriu ce se va intampla cu activitatea didactica. Școlile din localilațile in care rata de infectare este peste 3 la mia de locuitori…

- Elevii și copiii de gradinița din Timiș (aproximativ 90.000 la numar, inscriși in anul școlar care va incepe in 14 septembrie) vor incepe școala intr-un sistem hibrid. In general, reprezentanții școlilor și gradinițelor din Timiș opteaza pentru școala „in ture”, adica doua saptamani vin la cursuri jumatate…

- Guvernul a adoptat, joi seara tarziu, OUG pentru acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor in cazul in care scolile vor fi inchise din cauza epidemiei de coronavirus, potrivit Mediafax. Documentul care urmeaza sa apara in Monitorul Oficial stabileste ca unul dintre parintii…

- Potrivit MS, ISJ/ISMB propune spre aprobare scenariul de functionare pentru fiecare unitate de invatamant in concordanta cu situatia epidemiologica la data de 7 septembrie, infrastructura si resursele existente in fiecare unitate de invatamant. AN SCOLAR 2020-2021: o clasa se inchide 14 zile…

- Scolile nu mai sunt obligate sa respecte distantarea intre bancile elevilor din ciclul primar, gimnazial si liceal. Masura a fost luata in contextul in care scolile din Romania nu pot gazdui toti elevii daca se cere distantarea de doi metri intre acestia, conform Libertatea. Citeste si: Sfaturile…

- [caption id="attachment_51429" align="alignleft" width="300"] Foto: costmart.ro[/caption] Peste 150 mii de elevi din nordul Germaniei, landul Mecklenburg-Pomerania de vest, au revenit la școala pe 3 august. Este primul din cele 16 landuri germane, unde se incheie vacanța și cei 152.700 de elevi din…

- Pandemia de COVID-19 a adus, dupa cum se știe, schimbari din mers in mai multe domenii, inclusiv cel educațional. Școlile, liceele și gradinițele au fost inchise, de la un moment dat, iar elevii au facut cursuri – acolo unde s-a putut – prin intermediul internetului. In tot acest timp, mulți copii,…

- Cursurile de pregatire pentru examenele nationale ale Scolii Gimnaziale ''Miron Costin'' din Suceava au fost suspendate, dupa ce o eleva de clasa a VIII-a a fost diagnosticata cu COVID-19, a anuntat, joi, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ), Cezar Anutei,